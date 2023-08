Oggi ad Orta Nova “La Notte dei Gourmet”. Evento targato Aps Pro Loco Orta Nova, mette al centro la produzione agroalimentare e la tradizione culinaria. A rappresentare tutto questo 10 produttori di vini (Vignaioli Pugliesi, Domus Hortae, Ladogana Vini, Casa Primis, Tenuta Posta della Casa, Placido Volpone, Cantine Teanum, Ciatò – Spumante metodo classico, Tenute Di Donna Winery, Palatino – Vini Pugliesi per passione) e 3 artigiani alimentari (Pasticceria Fabbiano, Panificio Caricone e Trattoria Pazza Idea). Allieterà la sera le note blues della Harlem Blues Band e nella seconda parte il ritmo di Belle Martire. Giunti ormai alla IV edizione, il Presidente Carlo Gaeta dichiara: “Questo evento rappresenta per noi della Pro Loco Orta Nova un punto di orgoglio, il meglio della produzione del Nostro Territorio unito alla sapienza di mani esperte che da generazioni si tramandano metodi di produzione e coltivazione costituisce l’ossatura della nostra comunità. Non nascondiamo che è un periodo complesso per la nostra comunità che ha bisogno proprio in questi eventi di trovare un orgoglio per ricostruire il riscatto necessario.” L’evento si terrà in Largo Ex Gesuitico all’ombra del palazzo storico Ortese. Territorio, musica, vino e cibo per una serata da passare in spensieratezza alla scoperta di quanto buono c’è.