Dopo la bocciatura del ricorso al Consiglio di Stato, il Foggia guarda al presente che si chiama serie C. La dirigenza rossonera, guidata da Nicola Canonico, ha fatto il punto allo Zaccheria in conferenza stampa assieme agli avvocati Fabrizio Lofoco e Giuseppe Sgobba che hanno lasciato intendere che la strada del ricorso dei satanelli contro la decisione che conferma il Lecco in B non è chiusa, seppur difficile da percorrere.

Intanto, si guarda al mercato. In rossonero arrivano due calciatori di categoria: si tratta di Luigi Carillo, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2025, e di Mamadou Tounkara che si lega al Foggia fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo. Il primo, difensore centrale classe 1996 nato Napoli, cresce calcisticamente nel settore giovanile della Juve Stabia. Nella stagione 2014/15 va in prestito al Catania, in serie B. Nell’annata successiva, si trasferisce all’Akragas, per poi passare nelle file del Pescara. Nel 2017, veste la maglia della Paganese, prima di trasferirsi al Pisa. Dal 2018 diventa un calciatore del Genoa, che lo cede in prestito dapprima al Brescia, successivamente alla Salernitana, alla Sambenedettese e infine alla Casertana. Nel corso della stagione 2021/22, Carillo ha difeso i colori dell’ACR Messina da capitano, mentre nella stagione appena trascorsa ha vestito la casacca del Novara. Attraverso la sua carriera, che ha abbracciato sia la serie B che la serie C, Luigi Carillo ha totalizzato un totale di 233 presenze accompagnate da 11 reti. Il secondo, attaccante nato il 19 gennaio 1996 a Blanes (Spa) con doppia cittadinanza Spagna-Senegal, cresce calcisticamente nelle giovanili del Barcellona. Arriva in Italia nel 2012, nelle giovanili della Lazio, per poi passare in prestito prima al Crotone e poi alla Salernitana, entrambe formazioni militanti in serie B. Tra il 2018 e il 2019 indossa le maglie del Flamurtari FC, club della serie A albanese, dell’ FC Schaffhausen, formazione Svizzera, e del Michalovce, squadra slovacca. Nella stagione 2019/2020 approda alla Viterbese. Nel 2021 passa al Cittadella, nel campionato di serie B. Nell’ultima stagione va in prestito all’Avellino. Nella sua lunga carriera conta quasi 200 presenze in campo – di cui 58 in serie C, 41 in serie B, 2 in serie A – e 50 gol.

Il primo impegno in campionato del Foggia sarà a Taranto domenica sera. Capitolo campagna abbonamenti: potrebbe partire settimana prossima, prezzi invariati rispetto allo scorso anno.