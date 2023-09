Riparte il campionato dell’A.C. Reali Siti, con rinnovate ambizioni dopo i significativi cambi in squadra e società di questa estate. Il debutto nel campionato di Eccellenza, girone A, sarà domenica 10 settembre in casa contro la neopromossa Nuova Spinazzola. Gli uomini di Ciurlia chiedono l’apporto del pubblico che si preannuncia già folto nella gara inaugurale, in programma allo stadio San Rocco di Stornara alle 15.30.

Nel girone A per la prima giornata spicca il derby tra Unione Calcio e AS Bisceglie ed il posticipo serale tra Molfetta e Corato.