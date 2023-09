Il Comune di Carapelle avvisa la cittadinanza che è possibile prenotare i posti a sedere per assistere a “𝗦𝘁𝗮𝘀𝗲𝗿𝗮 𝘃𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗼!”, lo spettacolo teatrale di 𝑽𝒍𝒂𝒅𝒊𝒎𝒊𝒓 𝑳𝒖𝒙𝒖𝒓𝒊𝒂 che si terrà martedì 12 settembre alle ore 20.30 in piazza Giovanni Paolo II. Lo spettacolo vede in scena Vladimir Luxuria con tutta la sua ironia e forza comunicativa. Una stand-up comedy in piedi sui tacchi che demolisce luoghi comuni sulla transessualità e l’ideologia gender.

L’ingresso è gratuito, ma per questioni di sicurezza, i posti a sedere sono limitati. Ci si può prenotare 𝘀𝗼𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗻𝘃𝗶𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽 𝗮𝗹 𝟯𝟮𝟰.𝟴𝟰𝟵𝟱𝟭𝟯𝟱 indicando nome e cognome, fino all’esaurimento degli stessi.