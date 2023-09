Arriva il Giugliano e il Foggia è chiamato a riscattare la sconfitta di Taranto. A supportarlo non ci sarà il pubblico rossonero, dopo la decisione del Prefetto di Foggia di chiudere le porte dello Zaccheria per motivi di sicurezza. Mirko Cudini vuole il massimo impegno dai suoi: “La prestazione è stata buona a Taranto ma non sono contento del risultato. Purtroppo non avremo il pubblico in questa partita che è un fattore importante per noi. Abbiamo bisogno di fare punti al di là di tutto il resto”.

Probabile che il Foggia lunedì giochi con il 4-3-3 con i due esterni alti. Ma al di là del modulo, il mister vuole dai suoi l’atteggiamento giusto: “La prima cosa che ho chiesto era di azzerare quello che era stato nel campionato scorso ma di portare dietro l’entusiasmo che c’era nel conquistare la serie B. I calciatori rimasti devono trasmettere la carica del pubblico e che porta questa piazza. Quella carica e quella voglia di non mollare fino alla fine dobbiamo averla anche quest’anno”.