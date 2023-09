Il Foggia guadagna i suoi primi tre punti dopo aver battuto 1-0 il Giugliano grazie a una rete del giovane Riccardo Tonin. Nello Zaccheria deserto e con un’aria umida, in porta si rivede Nobile dal primo minuto, con Marzupio e Carillo coppia difensiva e Rizzo-Garattoni esterni; le chiavi del centrocampo sono affidate e Marino con Di Noia e Martini mezz’ala e Schenetti dietro Embalo e Tonin. Partono in panca, invece, Peralta e Beretta. Sulla sponda campana, Di Napoli si affida a un corposo 3-5-2 con Baldi tra i pali, linea difensiva formata da Menna, Scognamiglio e Caldore; Di Dio, Vogiatzis, Labriola, Gladestony e Oyewale formano il quintetto in mezzo al campo mentre a Nocciolini e Sorrentino è affidato il compito di far male alla difesa rossonera.

Al 20’ la grande chance per i rossoneri, con Marzupio che stacca bene di testa, sugli sviluppi di un corner, ma Baldi compie il miracolo e devìa a mano aperta. Nella ripresa i campani sono più propositivi e al 54’ ci vuole uno straordinario Nobile per dire di no a una botta a colpo sicuro di Bernardotto. Sugli sviluppi del corner, Nobile va ancora a vuoto in uscita ma Sorrentino non ne approfitta e manda alto. E quando sembra che il Giugliano possa far male il Foggia passa: è Tonin a sgusciare via dalla marcatura al 57’ e infilare Baldi in uscita. Il Giugliano non punge e il Foggia porta a casa agilmente la vittoria. Prossimo impegno, domenica prossima ad Avellino.