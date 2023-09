La Filiera Culturale della Città di Foggia invita tutti gli operatori del settore culturale, dello spettacolo e della attività connesse, assieme alla cittadinanza, a partecipare al Sesto Tavolo Permanente sulla Cultura e sullo Spettacolo.

Si prevede un appuntamento fondamentale, per presentare i risultati a cui è giunto il movimento ideologico dopo tre anni e infiniti confronti, come ad esempio l’indagine conoscitiva del comparto cultura (c.d. “Censimento Capillare”), attivato sul portale del Comune di Foggia dal 12 Settembre, con una piattaforma che può accogliere le adesioni e i profili professionali delle persone che operano nel comparto. La piattaforma verrà presentata insieme al capo di gabinetto Giuseppe Marchitelli e al segretario generale Maria Giuseppina D’Ambrosio.

Il 26 settembre vedrà, tra i temi, anche la presentazione e la discussione del Secondo Documento del movimento, chiamato “NOI SIAMO FILIERA” che fa una sintesi attenta di migliaia di ore di confronti e degli oltre 65 interventi accolti durante i primi cinque Tavoli con operatori da tutta Italia. Esso è indirizzato al Parlamento, al Governo, alle Regioni e ai Comuni d’Italia.

Prenderanno parte all’incontro anche i cinque candidati alla carica di sindaco della città di Foggia, Nunzio Angiola, Giuseppe Mainiero, Antonio de Sabato, Raffaele Di Mauro e Maria Aida Episcopo, invitati dalla Filiera Culturale per consentire loro un ascolto collettivo sui contenuti programmatici del settore e per accogliere anche eventuali dichiarazioni.

Relazioneranno, tra gli altri, anche Feliciano Chiriaco (musicista), Luana Croella (cantante), Carmen Battiante (direttore d’orchestra), Roberta Giallo (cantautrice), Francesco Montaruli (direttore del Conservatorio di Foggia), Maria Luisa Marchi (delegata di terza missione del dipartimento di Studi Umanistici, in rappresentanza della Università degli Studi di Foggia), Rosanna Giampaolo (illustratrice), Marco Maffei (tecnico del suono), Francesca Triscuoglio Capozzi (coreografa) ed altri.

Saranno ben accetti anche contributi inerenti ai temi e compatibili con il tempo a disposizione. L’ingresso per il pubblico, libero fino ad esaurimento dei posti, è previsto alle ore 16:00 in punto.