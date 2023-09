Il 19 settembre 2023 si terrà il JOB DAY, promosso dal Comune di Stornarella, in partenariato con diverse realtà come l’Università degli Studi di Foggia, Aka, Adtm, Projecting, Humangest, Consorzio Intese e Co.Stru.I.Re – Factory. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di “Jobortunity”, progetto finanziato attraverso l’avviso regionale Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e per il lavoro, promosso dal Dipartimento delle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

L’evento si terrà presso il Centro Polivalente di via de Chirico, in due momenti, uno al mattino dalle ore 8:00 alle 14:00 e l’altro dalle ore 14:20 alle 20:30. Iniziativa destinata a studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani con età tra i 15 e i 29 anni, persone in condizioni di disagio.

L’incontro avrà il suo inizio con i saluti da parte dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e poi a seguire la parola passerà ai formatori ed agli esperti del settore. Le tematiche che verranno affrontate saranno molteplici come turismo, creazione d’impresa, varie forme di sostegno all’occupabilità giovanile e non solo, infatti si parlerà anche di agricoltura e fondi PNRR.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’indirizzo email: jobortunity.comunedistornarella@gmail.com oppure raggiungere lo sportello di Via de Chirico, dal lunedi al venerdi dalle 8:00 alle 14:00.