Il Foggia si prepara alla sfida contro l’Avellino, in programma domani al Partenio dove non ci saranno i tifosi rossoneri. Mirko Cudini non si mostra comunque intimorito: “Tutte le gare di questo campionato sono difficili, affrontiamo una squadra attrezzata per vincere il campionato. Hanno delle ottime individualità soprattutto in avanti, che possono cambiare la partita in qualsiasi momento, e hanno giocatori di esperienza che sanno giocare a calcio. Una difficoltà in più per noi è il loro cambio di allenatore ma mi auguro che sia una partita che rispecchi la storia delle due società. Sappiamo che non avremo i nostri tifosi ma non dobbiamo farci intimorire. Noi non andremo lì a fare una passeggiata”, dice.

Ci saranno tutti, tranne Frigerio ancora in fase di preparazione atletica. Pronto invece Tounkara, ex della sfida. Sul minutaggio, Cudini è chiaro: “Se ci sarà possibilità di farlo, lo si farà. Se non ci saranno le condizioni non lo faremo. Ma ragioniamo di partita in partita, noi vogliamo innanzitutto fare punti. E abbiamo da migliorare l’aspetto offensivo”.