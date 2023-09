Subisce ben quattro atti intimidatori, l’ultimo con un ordigno davanti alla propria abitazione. Accade ad Orta Nova e la vittima è un poliziotto della squadra mobile.

Sul caso è intervenuto il Deputato grillino Giorgio Lovecchio: “Come MoVimento 5 Stelle avevamo lottato tanto per il rafforzamento delle forze dell’ordine, soprattutto nei punti strategici (ed Orta lo è, purtroppo), combattevamo e combattiamo ancora per la riforma della geografia giudiziaria. Le nostre forze di polizia sono ancora troppo bistrattate: turni assurdi, scarcerazioni facili e burocrazia di certo non le aiutano, così come non aiuta il silenzio sulla riforma della geografia giudiziaria da parte dell’attuale esecutivo. È inconcepibile che un tutore dell’ordine debba vivere nel terrore di subire un attentato, che mette in pericolo anche le famiglie. È ora che il governo Meloni si svegli”.