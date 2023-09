La Misericordia di Orta Nova si prepara a vivere quattro giorni di grande festa per celebrare l’importante traguardo dei trent’anni di attività di volontariato. In questa occasione la confraternita ortese ha organizzato momenti di confronto sulle tematiche della legalità, della sostenibilità e della carità, all’interno della sede di Via Puglie. I lavori si svolgeranno nelle intense giornate del 21-22-23-24 settembre e seguiranno anche nei giorni successivi. Al termine del fitto cartellone di eventi ci sarà l’inaugurazione della Casa della Divina Provvidenza, una struttura pronta ad accogliere i bisogni delle fasce più deboli della popolazione della città di Orta Nova.

CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA. Il progetto della Casa della Divina Provvidenza parte da lontano, dalla visione e dall’impegno dei volontari ortesi che hanno ricevuto il supporto della Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano, del Comune di Orta Nova e della Fondazione Spazio Spadoni. Si tratta di una struttura polifunzionale che consentirà di dispensare pasti caldi agli indigenti, di garantire dei servizi igienici, con qualche posto letto per le emergenze e uno spazio aggregativo per stare insieme e socializzare. Questa nuova costruzione è un vero unicum sul territorio e servirà a lenire le difficoltà dei più bisognosi, difficoltà che nel corso degli anni sono andate via via aumentando, soprattutto dopo la parentesi pandemica.

LA PRIMA GIORNATA. Per dare una cornice a questo importante appuntamento i volontari hanno pensato ad un programma di tutto rispetto. Già a partire dalla mattinata del 21 settembre le divise giallo blu apriranno le porte della sede di Via Puglie con un Open Day rivolto a tutte le scolaresche del territorio. Alle 19:00 si tornerà a parlare di legalità all’interno di una sede associativa che ha da poco ospitato un progetto finanziato dalla Regione Puglia dal titolo “Misericordia Terra Ospitale”, che ha coinvolto tanti ragazzi a rischio dispersione scolastica. Al convegno intitolato “Germogli di terra ospitale” interverranno Rosa Barone, assessore al welfare della Regione Puglia, Don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas della Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano, Don Luciano Avagliano, padre correttore della Misericordia di Orta Nova e Gaetano Volpe, segretario della stessa. Al termine del dibattito (ore 20:00 circa) si terrà lo spettacolo teatrale dal titolo “Racconto Personale” della Bottega degli Apocrifi a cura di Cosimo Severo.

LA SECONDA GIORNATA. La giornata del 22 settembre sarà incentrata sui temi della sostenibilità e della carità. Dopo un’altra mattinata di Open Day, i lavori riprenderanno nel pomeriggio (ore 19:00), quando interverranno Gianluca Russo, Direttore del Banco Alimentare della Daunia F.Vassalli, Stefania Menduno, Presidente della medesima organizzazione, Roberto Ginese e Concetta Cardellino della Caritas della Parrocchia Gesù e Maria di Foggia, un esempio di famiglia unita nella carità, che da anni si impegna al servizio degli ultimi. Chiuderà la seconda giornata lo spettacolo dal titolo “La Terra” del Teatro della Polvere (regia di Marcello Strinati), a partire dalle ore 20:00, incentrato sulla vita e sull’esempio di Mario Nero.

GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE. Il 23 settembre il calendario cattolico ricorda San Pio da Pietrelcina, protettore del volontariato e della Protezione Civile. Sarà questa l’occasione per dare il giusto merito ai volontari che quotidianamente, sprezzanti del pericolo, operano nelle più svariate emergenze del territorio. Sin dalla mattina, infatti, si terranno delle esercitazioni di Protezione Civile nelle scuole, per mostrare ai ragazzi buone pratiche e strumentazione operativa. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:00, sono previste altre esercitazioni a cura dei volontari della Misericordia di Orta Nova. Alle 19:00 è prevista una Santa Messa in onore di San Pio presso la Parrocchia di Lourdes. A seguire partirà una fiaccolata verso la statua di Padre Pio che si trova nella villa comunale “Federico II”.

IL TAGLIO DEL NASTRO. Il programma culminerà con due attesissimi eventi, alla presenza di altri ospiti illustri. Alle ore 19:00, presso la vicina Chiesa di Lourdes, si terrà la solenne vestizione di 22 nuovi confratelli di Misericordia, una cerimonia antichissima che servirà ad aggregare energie nuove nella struttura associativa ortese. La solenne vestizione sarà presieduta da Monsignor Franco Agostinelli, padre correttore nazionale delle Misericordie d’Italia. A seguire, alle ore 20:15 circa, ci sarà il taglio del nastro, tramite il quale sarà ufficialmente consegnata alla città la struttura della Casa della Divina Provvidenza, alla presenza del commissario straordianario del Comune di Orta Nova, dott. Francesco Fasano, delle autorità e delle rappresentanze delle realtà associative locali. Da segnare sull’agenda anche l’appuntamento di lunedì 25 settembre, quando, a partire dalle ore 19:00, presso la sede dell’associazione interverrà il dottor Luigi Spadoni, fondatore di Spazio Spadoni, realtà che ha contribuito fattivamente alla realizzazione di progetti caritatevoli sul territorio ortese, tra cui quello della Casa della Divina Provvidenza

L’INVITO DEL GOVERNATORE. “Ci accingiamo a vivere dei momenti carichi di grande significato” – afferma il Governatore della Misericordia di Orta Nova, Giuseppe Lopopolo. “Il Covid ci ha fatto slittare i festeggiamenti del trentennale, ma ci eravamo promessi di recuperare la ricorrenza anche in seguito. Tale occasione coinciderà con due momenti di grande gioia: la vestizione di nuovi confratelli e la realizzazione del progetto della Casa della Divina Provvidenza. In un periodo di grande difficoltà per la nostra città, così come è avvenuto sempre negli ultimi 30 anni, la Misericordia risponde ‘presente’ e offre alla collettività degli spunti positivi in cui riporre delle buone speranze”.