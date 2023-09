Proseguono le iniziative previste da “Orientanet”, il progetto finanziato attraverso l’aggiudicazione dell’avviso pubblico “Punti Cardinali” della Regione Puglia. Venerdì 22 settembre, a partire dalle ore 08:00 a Carapelle (presso la Biblioteca Comunale “Vincenzo Gammarota), l’Università degli Studi di Foggia terrà un evento di orientamento al lavoro.

Interverranno come relatori Concetta Soragnese (Esperta finanziamenti agevolati regionali, nazionali e comunitari), Maria Pezzano (Esperta politiche attive del lavoro), Alfredo Ernesto Di Noia (Grant Office, Università di Foggia), Marco Tappi (Esperto politiche agricole, Dottorando di ricerca Università di Foggia), Monica Giardina (Università di Foggia – Esperta in Comunicazione sui social network) e Maria Nobiletti (Imprenditrice, dottore commercialista e Presidente del consorzio Gargano Mare).

Un’occasione che mira all’approfondimento delle potenzialità riguardanti il nostro territorio, in particolar modo concentrandosi su tutta una serie di sbocchi occupazionali relativi agli attuali standard del mercato del lavoro.

Gli eventi sopraindicati sono organizzati con la collaborazione dei soggetti che compongono l’intero partenariato, ovvero Smart Lab srl, Mestieri Puglia, Arci Viceversa, Università degli Studi di Foggia, Unioni dei comuni dei Cinque Reali Siti, Arci Travel. Arci Tamarindo e Back to the Future.

Per richiedere maggiori informazioni in merito al progetto, è disponibile l’indirizzo email dedicato orientanet.carapelle@gmail.com