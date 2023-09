Questa mattina, il sindaco Roberto Nigro, è riuscito a fare luce su un mistero che da diverse notti aveva turbato la tranquillità di Stornara e del suo circondario. Terreni che bruciavano stoppie di residui vegetali, creando un vero e proprio problema per la comunità. L’intervento celere del Comando dei Carabinieri di Stornara e dei Carabinieri del Comando Forestale ha permesso di individuare il responsabile di queste azioni e di avviare le procedure previste dalla legge, comprese le sanzioni. Il fumo tossico proveniente dalla combustione delle stoppie ha iniziato a permeare l’aria, causando gravi preoccupazioni per la salute pubblica e danni all’ambiente circostante.

La tempestiva risposta delle forze dell’ordine ha portato alla luce il proprietario dei terreni in fiamme e ha permesso di avviare le indagini necessarie per determinare la portata completa delle sue azioni. È fondamentale sottolineare che tali comportamenti sono inaccettabili e mettono a rischio non solo la salute dei cittadini ma anche la preziosa biodiversità dell’area.

In questo contesto, il sindaco Roberto Nigro ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione e ha fatto un appello appassionato alla comunità locale. “Non è accettabile subire giornalmente la presenza di fumi tossici, creando enormi danni alla nostra salute e all’ambiente circostante. È nostro dovere segnalare immediatamente alle autorità ogni situazione di fumi sospetti, indipendentemente dall’orario. Solo attraverso la collaborazione tra i cittadini e le istituzioni potremo proteggere il nostro territorio e garantire un futuro sano e sostenibile per le generazioni a venire.”

*Servizio di Giovanni Maddamma, https://www.fattidipaese.it/2023/09/23/terreni-in-fiamme-a-stornara-intervento-dei-carabinieri-e-appello-per-la-salvaguardia-dellambiente