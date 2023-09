Evento musicale a Carapelle: domenica 8 ottobre alle 21.30 in Piazza Giovanni Paolo II, si esibiranno due pezzi di storia della musica italiana, Carlo Marrale, fondatore dei Matia Bazar ed autore di canzoni come Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Cavallo bianco, Che male fa, C’è tutto un mondo intorno, Mr. Mandarino, Vacanze romane, Ti sento. Insieme a lui la grande Silvia Mezzanotte, voce della band per ben 11 anni e adesso estrosa e raffinata solista. L’evento è promosso dal Comune di Carapelle.