Vola l’A.C. Reali Siti che in casa supera nettamente il Borgorosso Molfetta per 3 a 1 nella terza giornata del Campionato di Eccellenza Pugliese, girone A, al termine di una gara condotta in vantaggio già nel primo tempo quando gli uomini di mister Ciurli erano avanti già 2-0 grazie alle reti di Mlinde e Grasso. Nella ripresa, il Borgorosso riusciva a riaprire la gara all’80’ ma Cormio rimetteva le cose a posto poco dopo, portando a casa tre punti preziosi e pesanti.

Pari e patta invece nel derby tutto di Capitanata tra Foggia Incedit e San Marco: accade tutto nel primo tempo quando i padroni di casa si portavano in vantaggio con Siclari al 26′ per poi essere raggiunti da Salerno 4 minuti dopo. Nella ripresa, il Foggia rimaneva in 10 uomini per l’espulsione di Ripanto ma in più riprese sfiorava il vantaggio, portando a casa alla fine un buon punto.

Debacle invece per il San Severo che ne prende quattro dalla Polimnia e cade nelle ultime posizioni in classifica. Di D’Amico, Roncone e Emane (doppietta) le reti dei baresi.