Un nuovo interessante appuntamento è previsto per i JOB DAY, promossi dal Comune di Stornarella, in partenariato con diverse realtà come l’Università degli Studi di Foggia, Aka, Adtm, Projecting, Humangest, Consorzio Intese e Co.Stru.I.Re – Factory. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di “Jobortunity”, progetto finanziato attraverso l’avviso regionale Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e per il lavoro, promosso dal Dipartimento delle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

L’incontro si terrà presso il Centro Polivalente di via de Chirico, dalle ore 8:00 alle 14:00 e sarà aperto a tutta la cittadinanza, ma soprattutto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani con età tra i 15 e i 29 anni e persone in condizioni di disagio.

Le tematiche affrontate avranno la possibilità di arricchire la cassetta degli attrezzi di tutte quelle persone, che vorranno occuparsi della gestione di progetti digitali di successo, attraverso la comprensione dei dati e di quelle che sono le migliori strategie e le competenze necessarie. La formazione e l’esperienza dei formatori e dei docenti chiamati a conferire, saranno per questo motivo, una grande occasione di arricchimento sia dal punto di vista professione che umano.

Nello specifico, le tematiche affrontate saranno:

– Brand e storie che fanno vendere;

– L’interdipendenza tra azienda e contesto socioeconomico;

– Team work: il valore del lavoro di squadra”

– Negoziazione efficace

– Valorizzazione dell’azienda: dalla comunicazione al personal branding

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’indirizzo email: jobortunity.comunedistornarella@gmail.com oppure raggiungere lo sportello di Via de Chirico, dal lunedi al venerdi dalle 8:00 alle 14:00.