Ai nastri di partenza altri Orientation Labs del progetto “Azimut”, l’iniziativa promossa dal Comune di Troia nell’ambito del programma della Regione Puglia “Punti Cardinali”. Dopo l’attivazione del desk informativo, volto a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, la Città del Rosone attiva un laboratorio rivolto a disoccupati e inoccupati.

Il corso dal titolo “ENGLISH AT WORK” sarà una full immersion nel mondo dell’inglese utilizzato sui luoghi di lavoro. Saranno prese in esame le situazioni che si creano negli ambienti di lavoro e si apprenderanno modi di dire e dialoghi specifici della lingua inglese. Si partirà dalle basi della lingua per arrivare alla terminologia inglese e ai modi di dire utilizzati nelle lingue anglofone.

Il corso dal titolo “IL GUSTO ED IL PIACERE DEL VINO” verterà sulla conoscenza del vino attraverso l’esame visivo e olfattivo del prodotto, lo studio dei migliori abbinamenti con il cibo e le principali tecniche di servizio al tavolo. Un programma che introdurrà i partecipanti alla scoperta del prodotto e alle possibilità di un eventuale sviluppo lavorativo nell’ambito della comunicazione dello stesso prodotto, della ristorazione e del mondo delle enoteche e dei wine-bar.

Le lezioni si terranno presso il Polo della Cultura Palazzo San Domenico in via Regina Margherita, 2.

Le classi saranno composte da 18 allievi, disoccupati e inoccupati.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente presso il Desk Informativo collocato a Palazzo San Domenico in via Regina Margherita 2 negli orari di apertura: lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30, il mercoledì, dalle 11.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16.00, nelle date di seguito indicate:

Laboratorio “IL GUSTO ED IL PIACERE DEL VINO“: da mercoledì 27 settembre a lunedì 2 ottobre 2023;

Laboratorio“ENGLISH AT WORK”: da mercoledì 27 settembre fino a martedì 3 ottobre 2023.

Gli interessati sono pregati di venire al desk già dotati di una fotocopia del proprio documento di identità. Inoltre le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili per ciascun laboratorio, si consiglia quindi la massima celerità