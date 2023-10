Dal 5 all’ 8 ottobre, a Carapelle si potrà fare “Sport sotto le Stelle”. In piazza Giovanni Paolo II, dalle 16 alle 22, l’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Umberto Di Michele, in collaborazione con la Polisportiva Team Lucera, ha organizzato una settimana sportiva all’insegna del Calcio Tennis, Beach Volley, Basket e non solo. Saranno infatti tantissime le sorprese di Sport Sotto le Stelle, che verrà presentata giovedì 4 ottobre alle 16 nell’aula consiliare del Comune di Carapelle dal primo cittadino, dall’assessore allo sport Sergio Izzi e dal coach lucerino Danilo Barbaro.

L’ evento sportivo è finanziato con il contributo della Regione Puglia, assessorato allo sport per tutti, anno 2023. I tornei sono aperti a tutti. Info al 320.142.1412.