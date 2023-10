Si terrà stasera con inizio alle ore 21.00 il “Festival dei Fuochi di San Pio” a Stornarella. L’evento era stato annunciato per la fine di settembre e poi rinviato per questioni climatiche e stasera in via Ascoli , nella zona Industriale, il programma si svolgerà come previsto nei due giorni della sua 7” edizione.

“E’ un evento unico – dice Massimo Colia Sindaco di Stornarella – un evento che richiama molti cultori dell’arte pirotecnica e c’è molta attesa per conoscere il nome del vincitore di questa edizione “.

Una bella competizione tra 4 aziende specializzate provenienti da San Severo, Apricena e Campobasso con diretta Facebook sulla pagina “Fuochi di San Pio di Stornarella” anche per raccogliere i consensi dei tanti appassionati che seguono il festival attraverso i social, consensi che si sommeranno a quelli della Commissione di esperti istituita per valutare gli spettacoli pirotecnici per spettacolarizzazione, novità, colori e intensità.

Il Festival ideato dalla famiglia De Finis per la loro devozione nei confronti di San Pio, sta diventando un atteso appuntamento ed è organizzato dalle Associazioni “Croce di San Francesco” e “B.V.M. della Stella” con la collaborazione dell’ Amministrazione Comunale di Stornarella e si concluderà domani sera con il concerto de “I Collage” in Piazza Umberto I”.

Il “Festival del Fuochi di San Pio” che si tiene a Stornarella, nel suo genere, è tra i più apprezzati d’Europa ed il rivolto promozionale che si registra è notevole per il Comune dei 5 Reali Siti in considerazione anche del grosso numero di presenze che proviene da fuori provincia e che, a partire dalle ore 21.00 di stasera, saranno tutti a “naso in sù “ per godersi un bel cielo notturno disegnato da oltre 90 minuti di segni colorati , fantastiche esplosioni e giochi pirotecnici.

Tonio Toma