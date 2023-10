Il Foggia impatta 2-2 nel derby pugliese contro il Monopoli nella settima giornata di campionato. Sotto per 1-0, gli uomini di Cudini erano riusciti a rimontare con un doppio colpo di Schenetti e Tonin per poi essere raggiunti a inizio ripresa.

Nel Foggia debutta Riccardi in campionato dal 1’ con Carillo davanti a Nobile, esterni Salines e Antonacci mentre a centrocampo Martini e Di Noia proteggono Marino in cabina di regia e Schenetti agisce alle spalle delle punte Peralta e Tonin. Nel Monopoli, Tomei opta per il 4-2-3-1 con Perina tra i pali, linea difensiva formata da Hamlili, Fazio, Cargnelutti e Ferrini mentre a centrocampo Vassallo e Iaccarino formano la “diga” e Borello, Starita e D’Agostino giocano alle spalle di Santaniello. Il derby si mantiene su buoni ritmi con i rossoneri che attendono i padroni di casa e provano a ripartire sfruttando la velocità di Schenetti e Tonin in ripartenza ma col passar dei minuti guadagnano spazio e metri, diventando padroni della manovra. Il Monopoli quando si fa vedere in attacco è però pericolosissimo: al 28’ Starita si gira ‘alla Giroud’ in area e Nobile compie il secondo grande intervento. I biancoverdi ci credono e alla mezz’ora passano: Iaccarino si invola sulla destra e mette al centro per D’Agostino che è puntuale nell’inserimento e fa 1-0. Ma al 41’ il Foggia pareggia: Tonin difende bene palla in area e favorisce l’inserimento di Schenetti che davanti a Perina ha i nervi saldi e piazza il tocco vincente. Tre minuti dopo, i rossoneri calano il bis: stavolta è Schenetti a vestirsi da assist-man e serve sul piatto d’argento a Tonin la palla dell’1-2. Chi pensa però a una ripresa in discesa per il Foggia si sbaglia. Pronti via e il Monopoli pareggia: Starita approfitta di una clamorosa incomprensione tra Salines e Nobile in uscita e fa 2-2. I rossoneri accusano il colpo e si vedono solo in un tiro innocuo di Di Noia. Si spegne pian piano anche il Monopoli, nonostante il “Veneziani” volesse qualcosa in più. Finisce 2-2, il pari fa restare comunque il Foggia nelle zone alte della classifica.

Foto Calcio Foggia 1920 – Antonellis