Brutto risveglio per la band dei Collage, che si erano esibiti a Stornarella in occasione dei Fuochi di San Pio. All’uscita dall’hotel di Candela dove alloggiava, il gruppo musicale ha scoperto di essere stato derubato dell’auto con dentro il basso e un giubbotto con effetti personali.

“Abbiamo inizialmente pensato di averla parcheggiata male ma poi ci siamo resi conto che si erano attrezzati per portarcela via – dicono in un video sui social i componenti del gruppo musicale – speriamo che qualcuno di questi ladri ci faccia ritrovare almeno il basso che è un pezzo unico e non potranno usarlo da nessuna parte”.