Il coraggio di dire no, il coraggio di un uomo, il coraggio di Giovanni Panunzio, simbolo nazionale della lotta al racket delle estorsioni, saranno i temi di un interessante convegno-dibattito organizzato dall’amministrazione comunale di Carapelle, in collaborazione con Smart Lab e in programma venerdì 13 ottobre alle 10 all’Auditorium comunale di via delle Rose. All’incontro, moderato dal giornalista Piero Russo, che per anni si è occupato di cronaca nera sulle pagine del quotidiano La Repubblica, parteciperà Dimitri Cavallaro Lioi, presidente dell’associazione “Giovanni Panunzio”, Giovanna Belluna, nuora di Panunzio e vice presidente dell’associazione, il procuratore aggiunto pressi il tribunale di Foggia, dott. Silvio Guarriello, per tanti anni pm antimafia a Salerno, Michela Magnifico, giornalista e autrice del libro “6 novembre 1992, il coraggio di un uomo”, dedicato proprio a Giovanni Panunzio, l’imprenditore edile foggiano si era ribellato al pizzo e fu barbaramente assassinato il 6 novembre del 1992 e a Mario Nero, cittadino di Orta Nova che per caso aveva assistito alla fuga dell’assassino e con la sua testimonianza permise la cattura, lo svolgimento del processo e la condanna definitiva dei colpevoli.

Al convegno carapellese sarà presente, oltre al sindaco Umberto Di Michele e all’assessore alla pubblica istruzione e alla legalità Loredana Iafelice, l’attore Stefano Corsi del “Teatro della Polvere”, che reciterà un suggestivo monologo su Giovanni Panunzio e Mario Nero.