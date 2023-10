Nuovo appuntamento per i JOB DAY, promossi dal Comune di Stornarella, in partenariato con diverse realtà come Humangest, l’Università degli Studi di Foggia, Aka, Adtm, Projecting, Consorzio Intese e Co.Stru.I.Re – Factory. Iniziative che rientrano nell’ambito delle attività di “Jobortunity”, progetto finanziato attraverso l’avviso regionale Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e per il lavoro, promosso dal Dipartimento delle Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione.

Il nuovo appuntamento prende il titolo di “Orizzonte impresa percorsi e idee di crescita” e si terrà presso il Centro Polivalente di via de Chirico, dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare e approfondire argomenti di grande rilevanza nel mondo dell’agricoltura moderna:

· BRAND POSITIONING E START-UP STRUMENTI ESEGRETI PER IL SUCCESSO NEL MONDO DEL BUSINESS;

· AUTOIMPIEGO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER START UP;

· AGEVOLAZIONI PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DI IMPRESA;

· COME VALORIZZARE UN’AZIENDA: DALLA COMUNICAZIONE VISIVA AL PERSONAL BRANDING;

· LA FUNZIONE DI CONDUZIONE: LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E I RUOLI DELLA LEADERSHIP;

L’evento è gratuito ed aperto a tutti. Prevede presentazioni, sessioni interattive e opportunità di networking con esperti del settore agricolo. Il JOB DAY sarà rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, disoccupati e inoccupati, giovani con età tra i 15 e i 29 anni, persone in condizioni di disagio e a tutta la cittadinanza interessata.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’indirizzo email: jobortunity.comunedistornarella@gmail.com oppure raggiungere lo sportello di Via de Chirico, dal lunedi al venerdi dalle 8:00 alle 14:00.