Il Foggia non riesce a tornare alla vittoria, anzi rimedia la seconda sconfitta in tre gare e perde 2-0 a Picerno dove non riesce a segnare mostrando limiti in fase offensiva. Cudini conferma il 3-4-1-2 con Salines, Carillo e Rizzo davanti a Nobile, a centrocampo Garattoni e Vezzoni giocano esterni mentre la novità è Odjer dal primo minuto in cabina di regia con Marino al suo fianco e Schenetti dietro Peralta, che ritrova una maglia da titolare in attacco, e Tonin. Nel Picerno, Longo invece sceglie il 4-2-3-1 con Summa tra i pali, linea difensiva formata da Garcia, Allegretto, Gilli e Novella mentre in mediana vanno De Ciancio e Gallo con il trio offensivo De Cristofaro, Albadoro ed Esposito dietro il bomber Murano.

Il primo tempo è da sbadigli per buona parte, con il Foggia che concede poco al Picerno e soprattutto al temuto bomber Murano, ma combina poco in attacco. I rossoneri si svegliano sul finire della prima frazione: al 41’ Tonin viene ben servito da Schenetti ma calcia troppo debole e Summa blocca senza problemi. Due minuti dopo, Peralta gira al volo su cross di Schenetti e il portiere del Picerno deve superarsi per deviare in corner. Ancora il numero 10 rossonero spaventa la difesa avversaria con un tocco velenoso al 44’ che costringe ancora alla deviazione il numero uno dei padroni di casa. Il crollo dei rossoneri avviene nella ripresa: al 55′ Murano si invola in area, resiste alla marcatura e apparecchia per De Cristoforo che deve solo appoggiare in rete per l’1-0 dei padroni di casa. Il Foggia non punge e il Picerno gestisce senza patemi la gara, interrotta anche frequentemente da perdite di tempo e sostituzioni. All’85’ il Picerno raddoppia: Pagliai è libero di apparecchiare e di esterno serve Santarcangelo che di testa chiude la gara. Finisce con più di un dubbio per Cudini, che dovrà trovare soluzioni in fase realizzativa per evitare altre cadute pericolose.

Fonte foto: Calcio Foggia 1920 – Antonellis