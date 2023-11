E’ stato dal Ministero dell’Interno il decreto di riparto per l’anno 2023 del fondo destinato a finanziare la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Le risorse, pari a 18.438.810,00 euro, sono state assegnate ai venti comuni interessati secondo i criteri di riparto stabiliti dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018. Tra gli enti beneficiari c’è anche Orta Nova, Comune sciolto per infiltrazioni mafiose, a cui andranno circa 350mila euro. In Puglia, oltre a Orta Nova, ci sono altri due Comuni destinatari del fondo: Neviano, in provincia di Lecce, con 1 milione e 626mila euro, e Trinitapoli nella Bat con circa tre milioni di euro.