Leggere per crescere, per diventare grandi, per fare di noi un capolavoro. E infatti si intitola “Fai di te un capolavoro” il workshop, ideato per il #contestioleggoperché2023 e destinato agli studenti e alle studentesse dell’I.P.S.C. dell’I.I.S. Adriano Olivetti di Orta Nova, condotto da Luigi De Seneen, business developer, specializzato in marketing, sviluppatore di opportunità, imprenditore e in programma venerdì 10 novembre alle ore 9.20 nell’Aula Frasca della scuola ortese. “Dal primo libro letto a quello che ti cambia la vita, dal libro utile per la tua professione a quello che ti insegna l’umanità, una vera e propria carrellata di libri, messaggi, idee, valori per fare di tutti noi un capolavoro. A partire da oggi”, riferiscono i docenti referenti Paola Grillo e Arturo Gianluca Di Giovine, insieme alla Dirigente Scolastica Maria Carbone.