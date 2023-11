Il Comune di Stornara da la possibilità alle famiglie con ISEE non superiore a € 9.360 di beneficiare di un contributo pari a 500 euro finalizzato al superamento del digitaldivide. Per beneficiare del contributo occorre: essere residente in Puglia e impegnarsi entro 1 anno ad acquisire le competenze digitali di base (EIPASS, ECDL).

I contributi saranno riconosciuti fino ad un massimo di € 500,00 per concorrere al pagamento di: canone mensile di un contratto di abbonamento per l’accesso ad internet; l’acquisto di strumentazione informatica, ossia dispositivi di primo accesso, quali: modem, router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete internet; il costo eventualmente sostenuto per l’acquisizione delle competenze digitali di base: EIPASS Basic, o altre certificazioni informatiche rispondenti ai requisiti nazionali ed europei, a titolo esemplificativo ICDL Base.

Tutti i venerdì pomeriggio e sabato mattina presso il Polifunzionale ci si può recare per essere assistiti gratuitamente nella compilazione della domanda.