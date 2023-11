Il Calcio Foggia e ilSottoSopra hanno presentato la collaborazione riguardante la comunicazione del settore giovanile rossonero.

LE SQUADRE. I ragazzi che fanno parte della sezione sport de ilSottosopra aiuteranno gli addetti alla comunicazione della società rossonera a curare l’aspetto della comunicazione su Facebook e Instagram pubblicando contenuti per quanto riguarda il settore giovanile e femminile. Inoltre, i redattori del giornale scolastico seguiranno allenamenti e partite delle squadre: Primavera 3, Under 17 e Under 15 nazionali, Under 16 e Under 14 provinciali e il settore femminile con le squadre Under 17, Under 15 e Under 12.

L’OPPORTUNITÀ. Alla conferenza è intervenuto anche il professor Raffaele Identi, coordinatore del giornale, che ha elogiato i propri studenti e ha ricordato che già più di uno studente che ha collaborato con ilSottoSopra è stato poi chiamato a scrivere per testate giornalistiche come L’Attacco e l’Immediato.

Si tratta di una grande occasione per gli studenti collaborare con dei professionisti e con la realtà del Calcio Foggia che a livello comunicativo è una delle più importanti della Capitanata.