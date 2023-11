In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre, l’I.I.S.S. Paritario “Palazzo degli Studi Padre Pio” di Orta Nova ha organizzato una due giorni per sensibilizzare studenti e popolazione sull’importante tema. Il 23 novembre, con inizio alle ore 09.30 nell’auditorium dell’istituto si terrà un incontro che vedrà la partecipazione di Annalisa Graziano, autore del libro “Solo Mia” e Francesca Vecera, coordinatrice Centri Antiviolenza – Ambito Cerignola. I lavori, moderati dal giornalista Luca Maria Pernice, saranno introdotti dal Preside dell’I.I.S.S. Paritario “Palazzo degli Studi Padre Pio”, Donato Rispoli. Il 25 novembre la mattinata vedrà impegnati gli studenti, coordinati dalla professoressa Maria Luisa Massa, con il posizionamento nelle pertinenze dell’istituto di alcune “panchine rosse”, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza, a cui seguirà una lettura delle poesie e considerazioni sul tema “L’amore non ammette violenza!”.