È tutto pronto, a Orsara di Puglia, per i due giorni che offriranno a cittadini e visitatori un saporito e luminoso ‘antipasto’ del Natale del borgo: venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2023, infatti, il calendario degli eventi prenatalizi sarà inaugurato da diversi eventi. Venerdì 8, nel giorno dell’Immacolata Concezione, alle 16.30 prenderà il via il primo degli appuntamenti a cura della Proloco con i “Mercatini di Natale” e le degustazioni di prodotti tipici. Fino alle 19.30, Corso della Vittoria si trasformerà in una galleria di colori, gusti, artigianato e tipicità. Sempre venerdì 8 dicembre, inoltre, alle ore 18 in Corso della Vittoria, tra musica e allegria, ci sarà l’accensione dell’albero in compagnia di Babbo Natale che aspetterà i bambini per ricevere da loro le letterine dei desideri. Sabato 9 dicembre, alle ore 16, l’aula consiliare si trasformerà in “Laboratorio creativo” dedicato ai bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni. Dalle ore 16.30 alle ore 19.30, poi, torneranno di nuovo i Mercatini e le degustazioni.

L’appuntamento con i Mercatini e le degustazioni si rinnoverà anche il 16 e il 17 dicembre. Sarà proprio durante il prossimo fine settimana che sarà reso noto anche il programma completo del Natale Orsarese con tutta una serie di iniziative che andranno a caratterizzare l’intero periodo delle festività.

“Natale è l’occasione per valorizzare cultura, tradizioni e creatività nella doppia chiave del locale e globale, ma è anche la festa più cara e densa di attese per i bambini”, spiega Concetta Terlizzi, delegata del Comune di Orsara di Puglia a Eventi e Turismo. “Per questo motivo l’esordio degli eventi natalizi è dedicato da una parte alle nostre tipicità e, dall’altra, ad appuntamenti dedicati ai più piccoli. A breve, inoltre, renderemo noti il programma ufficiale e tutte le date delle manifestazioni che caratterizzeranno l’intero periodo delle festività”.