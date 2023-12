“Ballando con le stelle – Telethon” si conferma la manifestazione a scopo benefico più amata e partecipata a Lucera. Domenica sera il Palazzetto dello sport era stracolmo di spettatori che hanno tifato le tre squadre in gara. In pista si sono sfidate quindici coppie di stelle (personaggi noti della città, tra cui, imprenditori, professionisti, insegnanti, rappresentanti, titolari di attività commerciali, impiegati, artisti e una dirigente scolastica) e maestri di ballo professionisti divisi nelle squadre Bianca, Rossa e Verde. Quest’anno, per la prima volta, si sono aggiunti ventiquattro studenti delle scuole superiori di Lucera, la cui esibizione ha influito sulla classifica. La loro preparazione è stata affidata alle maestre Maria Simona Gentile e Valeria Chiarella.

A vincere (simbolicamente) l’ottava edizione è stata la Squadra Rossa, che aveva già catturato il favore del popolo social con una marea di voti.

Il pubblico è rimasto fino alla proclamazione, seguendo con attenzione le quattro ore di spettacolo in cui non sono mancate coreografie di alto livello artistico e ginnico che hanno proposto temi importanti quali l’amore, la passione, il romanticismo, il gioco, il divertimento, la spensieratezza, la tradizione storica, ma anche la violenza sulle donne e la guerra, con la riproposizione di simboli di grande impatto quali: le scarpe rosse e le bandiere palestinese e israeliana indossate come un mantello da due bimbe che giocavano con un orsacchiotto di peluche. Una riflessione sui bambini e la malattia l’ha suggerita invece la lettura della poesia composta da Mauro Mazza.

Nel ritmo incalzante dello show, la cui direzione artistica è stata curata da Carlo Ventola e, per il settore ballo, da Raffaele Ferrante, grande è stato l’entusiasmo degli spettatori anche per l’estratto di “The Blues Brothers” proposto da alcune star delle passate edizioni coordinate dalla maestra Ester Casciano. Applausi anche per la “Stella per una notte” Valentina Abate che ha danzato con il maestro Ferrante e per le esibizioni delle scuole di ballo e delle associazioni sportive che hanno collaborato all’iniziativa: Asd Ginnastica Luceria, Ballet School, Danzarte, Ginnastica artistica Lucera e Lucy Dance.

A condurre la serata sono state Angelica Dell’Aera, Vittoria Favilla e Marianna Tremonte che hanno raccolto i pareri della giuria formata da Santino Caravella, Mafalda De Nicola, Pasquale Dotoli, Claudia Maldonado e Orfina Scrocco, e presieduta da Raffaele Ferrante, e poi le indicazioni del pubblico.

Contento del successo di Ballando si è detto Biagio Russo, responsabile del Comitato organizzatore e referente Telethon per Lucera, che si riserva di comunicare la cifra esatta di quanto raccolto al termine di tutte le manifestazioni collaterali, tra cui, il Quadrangolare di calcio (27-29 dicembre), il Torneo di Burraco (14 gennaio) e quello di Padel (21 gennaio).

“Lucera si conferma regina di solidarietà – ha dichiarato Raffaele Ferrante – perché in tanti anni non si era mai visto un palazzetto così pieno e tanta partecipazione”.

L’evento, organizzato dal Centro sportivo Casanova, si è avvalso del patrocinio del Comune di Lucera e della collaborazione di Active Shape Spa & Fitness, Aido, Avis, Cif, Circolo Unione, Colorificio Meridionale, Commercianti di Lucera, Convitto Nazionale “Ruggiero Bonghi”, Gioielleria Stella, L’altro mio figlio onlus, Locanda Dauna, Miky Sport, Oleificio Olì, Sbandieratori e musici “Città di Lucera”, Servizio emergenza radio – Radio club “Cavalli”, This is Art e Unitre, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati.

I nomi dei partecipanti divisi per squadre: Rossa: Antonio Bernardi e Lucia Zoppicante, Francesca Chiechi e Daniela Serra con Linda Rinaldi, Antonella De Luca e Delio Buoncristiano, Vanny Di Brita e Giulia Biondi, Lele Monaco e Sara Diurno con il gruppo studenti formato da: Giulia Bilancia, Petar Atanasov, Angelica Petito, Annalisa Pitta, Conny Clemente, Lucia Sassi, Pietro Tenace, Angelica Pinto; Bianca: Luigi Battista e Maria Simona Gentile, Giovanni Ciccarelli ed Ester Casciano, Mario Ercole e Valeria Chiarella con Elena Ciavotta, Giovanna luliani e Simone Barbaro, Giuseppe Peter e Simona Lombreglia, con gli studenti: Rita Recchia, Maria Chiara Di Gioia, Annamaria Pecoriello, Annastella Pinto, Federica Prioletti, Raffaele Illiceto, Antonio Grosso, Giulia Biondi; Verde: Silvia Borja Velasco e Giacomo Siesto, Gianni Finizio e Daniela Bognani, Antonietta Casiero e Claudio Russo, Gabriella Conte e Cinzia Giuliano, Graziana Mignogna e Luca Biondi con gli studenti: Noemi Tedeschi, Daniele Amodio, Giada Barbaro, Antonio Massa, Denis Maria Pitta, Marika Capobianco, Valentina Casciano e Loris De Vito.