Il Foggia torna alla vittoria nell’ultima gara del 2023 battendo 2-1 il Monterosi nello Zaccheria vuoto per le note disposizioni dopo la gara contro la Casertana. Una gara dai due volti, quella dei rossoneri: dominata nel primo tempo con un uno-due micidiale, sofferta nella ripresa con il gol del Monterosi che ha creato apprensione agli uomini di Olivieri (presumibilmente all’ultima gara in panchina con il Foggia per il prossimo arrivo del nuovo allenatore).

Sotto gli occhi di Canonico, tornato in tribuna allo Zaccheria, Olivieri schiera Fiorini in difesa con Carillo e Riccardi davanti a Nobile, Salines e Vezzoni agiscono da esterni di centrocampo con Frigerio-Marino coppia centrale e Schenetti dietro le punte Peralta e Tonin. Nel Monterosi, Romondini predilige il 3-4-3 con Mastrantonio tra i pali, Di Renzo, Giordani e Piroli formano il trio difensivo con Verde, Di Paolantonio, Tolomello e Bittante in mediana e Silipo, Costantino e Palazzino trio d’attacco.

Il Monterosi gioca basso nel primo tempo e fa il gioco del Foggia che predilige il possesso palla e va crescendo col passar dei minuti, rendendosi pericoloso con Frigerio (tiro potente da fuori, di poco a lato) e Tonin (tiro cross pericoloso su assist di Peralta). Il goal è nell’aria e arriva al 42’: Peralta trova il corridoio per Tonin, assist chirurgico per Salines che si infila in area e batte Mastrantonio per l’1-0 del Foggia. I rossoneri non si accontentano e tre minuti dopo raddoppiano: ancora Tonin in area apparecchia stavolta per Schenetti che si libera dalla marcatura e infila per il 2-0. Il Monterosi alza il baricentro nella ripresa e riapre la gara con Palazzino al 59’ con un sinistro potente che trafigge Nobile. I laziali prendono coraggio e al 68′ hanno la grande chance per pareggiare: Costantino scambia bene con Palazzino e si presenta a tu per tu con Nobile ma si fa ipnotizzare dal numero uno rossonero che respinge. Olivieri cambia le pedine in attacco nel tentativo di creare occasioni ma i rossoneri sono spenti e lasciano campo al Monterosi. L’assalto finale degli ospiti, però, non produce effetti. Finisce 2-1 per il Foggia: il 2024 si aprirà con nuovo allenatore e mercato.