Inaugurato a Stornara il nuovo laboratorio “ Next generation” dell’ Istituto “ A. Olivetti “. Un laboratorio dotato di strumentazione all’avanguardia per il settore ottico, con macchine fotografiche e strumenti per la comunicazione digitale e un angolo negozio per simulazione vendita e assistenza. “Complimenti alla dirigente scolastica ai professori e ai ragazzi che hanno fatto di quest’Istituto un fiore all’ occhiello nell’ambito degli istituti tecnici”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Stornara.