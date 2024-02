Il Foggia smarrisce idee e gioco e perde meritatamente in quel di Torre del Greco, dove la Turris vince due a zero e getta sui rossoneri la paura concreta dei playout. Una sconfitta arrivata al termine di una gara mai giocata davvero dagli uomini di Cudini che dovrà riflettere sull’atteggiamento anonimo dei suoi. Nel Foggia, debutta dal primo minuto Silvestro sulla fascia destra, con Riccardi, Carillo e Rizzo davanti a Perina mentre a centrocampo Tenkorang e Tascone “proteggono” Marino in cabina di regia e in avanti Rolando fa il suo ingresso dal primo minuto con Millico e Santaniello. Stesso schema (4-3-3) per Menichini con Marcone tra i pali, linea difensiva formata da Maestrelli, Panelli, Cocetta e l’ex rossonero Nicolao; a centrocampo agiscono Pugliese, Casarini e Scaccabarozzi mentre le tre “bocche di fuoco” offensive sono formate da Nocerino, Jallow e D’Auria.

Il Foggia del primo tempo è tutto in un tentativo senza velleità di Marino al 24′ dalla distanza. La Turris, dal conto suo, non fa cose eccezionali ma alla prima occasione passa: al 20′ D’Auria trova la deviazione vincente su punizione e fa 1-0. Il Foggia non reagisce nemmeno nella ripresa e per vedere la prima occasione dei rossoneri bisogna attendere il 71′ con Santaniello che stacca bene di testa su cross di Rizzo ma manda alto. Il gol lo trovano ancora gli avversari con Pugliese che approfitta di una corta respinta di Perina su D’Auria e fa 2-0. Finisce con i campani in festa, che si portano ora a meno due dai rossoneri. Con il Monopoli, giovedì sera allo Zaccheria, bisognerà ritrovare idee e soluzioni per evitare altri tracolli .

Foto Antonellis – Varo Calcio Foggia 1920