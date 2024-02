Il Foggia ritrova punti e sorriso nella 26sima giornata del campionato di C, battendo il Monopoli allo Zaccheria 3-2 dopo aver giocato per quasi un tempo in inferiorità numerica. Un risultato frutto di una prestazione di cuore per gli uomini di Cudini che scacciano per ora i fantasmi dei playout e si regalano qualche notte relativamente più tranquilla. Nella notte fredda dello Zaccheria, Cudini ripropone Odjer dal primo minuto affidandogli le chiavi del centrocampo, con Vezzoni e Tascone ai suoi lati mentre davanti a Perina sono confermati Silvestro, Carillo, Ercolani e Rizzo e in avanti fiducia a Rolando, Santaniello e Millico. In panchina si rivede Schenetti. 3-5-2 per il Monopoli di Taurino che si affida a Gelmi tra i pali, linea difensiva con Angileri, Bizzotto e Ferrini mentre a centrocampo Viteritti, Borello, Iaccarino, Ardizzone e Barlocco partono dal primo minuto, e in avanti Grandolfo e Tommasini hanno il compito di far male alla difesa rossonera.

Nel primo tempo, il Foggia inizia bene ma è il Monopoli a trovare il vantaggio: al 14’ prima Perina respinge un tentativo ravvicinato di Viteritti, sugli sviluppi del corner nulla può sul colpo di testa di Ardizzone. Il gol subito scuote i rossoneri che trovano il pari al 26′ con Ercolani, bravo a girare di testa un cross di Millico. Il Foggia ci crede e al 37′ Santaniello di testa mette alle spalle di Gelmi facendo esplodere la Sud. La ripresa è tutta un cardiopalma. I rossoneri rimangono in dieci per l’espulsione di Silvestro (doppia ammonizione) e subiscono il pari del Monopoli al 61′ con Viteritti. E quando sembra l’ennesima serata difficile, al 75’ accade quello che non ti aspetti: Millico pennella un cross perfetto dalla destra, Gagliano stacca “alla Giroud” e firma l’incredibile 3-2. Vittoria pesantissima per gli uomini di Cudini, che in classifica staccano il Monopoli e rifiatano complice anche il pari tra Turris e Virtus Francavilla. A Brindisi, nel posticipo della 27sima giornata, si andrà con un pizzico di fiducia in più.