Innovation Campus, organizzato e promosso dall’Area Terza Missione e Grandi Progetti dell’Università di Foggia, è un OpenTalk multi-stakeholder che si propone come momento di confronto, sperimentazione e contaminazione di saperi per dare vita a nuove progettualità nell’ambito della Ricerca, dell’Innovazione e del Trasferimento tecnologico.

L’evento si svolgerà martedì 27 febbraio 2024, ore 09,00 in modalità ibrida (in presenza presso l’Auditorium Bruno di Fortunato di Palazzo Ateneo – Via Gramsci 89/91 e in modalità Webinar) e vedrà la partecipazione di player di livello nazionale e internazionale (Deloitte, Km Rosso, Warrant Hub, MiTo Technology) di stakeholder locali (Ordine dei Dottori Commercialisti), di spin off accademici (Trix) start up (AraBat e Foamille) e di giovani talenti dell’Università di Foggia.

L’Open Talk “Innovation Campus” è un primo tassello di una piattaforma culturale e operativa promossa dall’Università di Foggia e finalizzata a rilanciare le istanze del Territorio attraverso la realizzazione di laboratori formativi e progetti che possano non solo stimolare ricadute positive sul tessuto economico, sociale e culturale ma soprattutto incoraggiare i giovani verso percorsi imprenditoriali innovativi.

Per partecipare all’Open Talk “Innovation Campus” occorre registrarsi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo7eDbpacp9W8Uy-7NL72A1OvpSnkDGHGC9bjN7Mf7Rdq9QA/viewform?usp=sf_link