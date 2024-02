Aumentano le richieste di personale nel settore turistico in preparazione alla prossima stagione estiva: sul Gargano e a Foggia si cercano cuochi e aiuto cuochi, pizzaiolo, portiere notturno, baristi, camerieri, manutentori, addetti alle pulizie, bagnino, receptionist, responsabili di sala, assistenti spa. Diverse professionalità sono richieste anche nel settore secondario, nello specifico nell’ambito commerciale e industriale: elettricista, operai di produzione, serramentisti, falegnami, panettiere, addetti alle vendite e addetti ai reparti macelleria e gastronomia, meccanici, gruisti, autisti mezzi pesanti. Si cerca, inoltre, un farmacista a Cerignola. Tre le nuove offerte di lavoro destinate agli iscritti al Collocamento mirato (disabili e categorie protette) segnaliamo la ricerca di: operaio, tecnico di laboratorio e addetto vendita. Tutti gli annunci di lavoro attivi sono consultabili sul sito “Lavoro per te – Regione Puglia” e sul portale “Sintesi Foggia”, dove è possibile reperire requisiti e scadenze e presentare la propria candidatura all’offerta di interesse. Per chi intende intraprendere esperienze lavorative all’estero è disponibile il portale regionale EURES per la consultazione delle offerte in territorio europeo, oltre ad un servizio di consulenza presso i CPI del territorio. Report disponibile al seguente link: http://tinyurl.com/uc3fx883

Prossimi alla scadenza due bandi di avviamento a selezione (richiedenti il requisito di istruzione della scuola dell’obbligo – art.16 L.56/87): 1 unità con profilo professionale “Operatore” a tempo indeterminato e parziale presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) e 12 unità a livello regionale (di cui 2 per la sede di Foggia) con qualifica “Operatore” per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da assumere a tempo pieno e indeterminato. Requisiti, scadenze, modello di domanda sono disponibili sul sito Sintesi Foggia e Arpal Puglia. Per aggiornamenti sul territorio è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” raggiungibile al seguente link: https://tinyurl.com/mzw7yefw.

Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia.