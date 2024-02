L’Ass. L’altro mio figlio Onlus di Lucera propone uova pasquali prodotte e confezionate dall’Ass. I Diversabili onlus di Lucera. Le uova saranno disponibili nei formati da 300 grammi a € 10, sia fondente che al latte, e su richiesta anche da 400 grammi a € 15. Tutte le uova conterranno sorprese prodotte dell’Ass. L’altro mio figlio Onlus.

È stata lanciata, per l’occasione, anche una lotteria: i biglietti per partecipare saranno in vendita al costo di € 3 per 1 biglietto o € 5 per 2 biglietti: in palio c’è un uovo fondente da 2 kg.

L’intero ricavato sarà destinato ai bambini poveri.