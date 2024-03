L’Unione dei Comuni dei Monti Dauni fa rete per il potenziamento dei servizi bibliotecari e invita enti pubblici e privati ad aderire al “Patto Locale per la Lettura”. Nelle biblioteche dei dieci comuni costituenti, sarà creato un luogo d’incontro, di confronto intellettuale e di costruzione di nuovi ideali, dando spazio alla conoscenza e alla libertà creativa. Nell’ambito di questa operazione educativa e culturale, l’Unione presenta il programma BiblioStart: strategie e strumenti per la costruzione di un Sistema Intercomunale Bibliotecario. Gli enti coinvolti sono i Comuni di: Orsara di Puglia, Deliceto, Bovino, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Accadia, Monteleone di Puglia, Anzano e Candela. Assieme ai Comuni, inoltre, ci sono: Regione Puglia con Biblioteche di Puglia, la Biblioteca La Magna Capitana e Mira aps. Mira coordinerà con l’Unione il lavoro di BiblioStart e la realizzazione di un programma di 70 incontri e attività di promozione della lettura nei 10 comuni con le associazioni partner: Spazio Baol aps, Matilda Editrice, Piccola Compagnia Impertinente aps, le associazioni del territorio, in collaborazione con gli istituti scolastici. Le attività di BiblioStart saranno svolte con la supervisione della Biblioteca di Foggia la Magna Capitana. La prima, importantissima, fase operativa prevede la costruzione del Patto Locale per la Lettura dell’Unione dei Comuni dei Monti Dauni. Il Patto dà vita a una rete di soggetti pubblici e privati che, con l’adesione volontaria al progetto, si impegnano a promuovere la lettura. Per aderire al Patto, l’Unione pertanto invita tutte le associazioni, gli enti pubblici e privati interessati a consultare, sui siti dei comuni, la manifestazione di interesse, attiva dal 5 marzo 2024 con scadenza 15 marzo 2024, e soprattutto a partecipare all’incontro on line che si terrà il 6 marzo alle ore 18.00 al link Zoom Riunione: https://us06web.zoom.us/j/88101395718?pwd=AvFyCaHeGOZIgRIBMXw2ACJwLbu4t9.1 (ID riunione: 881 0139 5718 – Codice d’accesso: 437178). L’obiettivo è quello di estendere la rete dei partecipanti coinvolgendo scuole, associazioni, librerie, case editrici, fondazioni, gruppi di lettura, istituti culturali, enti del terzo settore. Il Patto dell’Unione, che avrà una durata di 5 anni e si ispira ai principi del Manifesto dei Patti per la lettura, riconosce la lettura come un valore sociale fondamentale con cui migliorare il benessere dell’individuo e dell’intera comunità, cerca il coinvolgimento di nidi e scuole con il programma Nati per Leggere. “Il progetto BiblioStart”, spiega Pasquale Bizzarro, presidente dell’Unione e sindaco di Deliceto, “è il primo passo che, come Unione dei comuni dei Monti Dauni, abbiamo deciso di compiere per valorizzare le biblioteche dei nostri paesi e creare una vera e propria rete intercomunale. Per far funzionare le nostre biblioteche bisogna innanzitutto dotarle di personale professionalmente qualificato che sappia catalogare il patrimonio librario e impari a gestire a 360° una biblioteca. La nostra idea è anche quella di animare queste biblioteche e far sì che siano dei luoghi frequentati, in cui si fanno laboratori, esperienze di lettura, teatro e non solo”. “Le biblioteche”, aggiunge Stefania Russo, sindaca di Bovino e assessora alla Cultura dell’Unione, “sono presidi fondamentali di cultura, nelle aree interne ancor di più. Nei comuni dei Monti Dauni le Community library sono state collocate in edifici storici splendidi, a Bovino nel Castello ducale ad esempio, con l’idea di dar vita a questi edifici ripensandoli come luoghi di cultura. È proprio ciò che il progetto BiblioStart si propone, con un’ambizione in più, che è quella di mettere in rete le biblioteche dei comuni dell’Unione, mettendo in comune risorse, idee, competenze e dunque opportunità per rendere le singole biblioteche fruibili e vive, superando le difficoltà che i singoli comuni avrebbero nella gestione. Mi sembra un ottimo segnale il fatto che l’Unione riprenda slancio con un progetto culturale così ambizioso”.