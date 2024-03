Un gol per tempo e il Foggia si sbarazza agilmente del Picerno, battuto due a zero allo Zaccheria. Di Salines e Rolando le reti decisive per un risultato che pesa e avvicina i rossoneri alla zona playoff, distante solo due punti (con il Sorrento però con una gara in meno). Cudini ha a che fare con diverse emergenze in difesa e schiera Salines ed Ercolani davanti a Perina, con Vezzoni e Silvestro laterali; a centrocampo, Odjer confermato in cabina di regia con Tascone e Di Noia ai suoi lati, mentre in avanti Rolando torna titolare con Millico e Santaniello. Nel Picerno, Longo si affida al 4-2-3-1 con Merelli tra i pali, linea difensiva formata da Novella, Gilli, Cadili e Guerra con l’ex rossonero Gallo e Pittaresi in mediana, Albertini, Petito ed Esposito dietro all’unica punta Santarcangelo.

Il primo tempo è avaro di emozioni, complici anche le frequenti interruzioni di gara e gli errori in fase di impostazione di entrambe le squadre. Il Foggia si accende nel finale: al 41′ Salines stacca da vero bomber su corner di Millico e fa 1-0. Poco dopo, è Millico a sfiorare il raddoppio con una bella azione personale conclusasi con un tiro a giro che sfiora il palo. La ripresa inizia come meglio non potrebbe per il Foggia: Rolando scambia bene con Santaniello e scarica all’incrocio il gol del 2-0. I rossoneri potrebbero anche triplicare con Millico, che si divora il 3-0 solo davanti a Merelli. Il Picerno non punge, se non per un tentativo di Ciko che spaventa Perina con un bolide alto di poco. Finisce in festa allo Zaccheria. La classifica sorride ai rossoneri: quasi fuori dalla zona a rischio, gli uomini di Cudini potrebbero provare ora l’assalto ai playoff. E domenica prossima faranno visita al Sorrento in quello che si profila uno scontro diretto.