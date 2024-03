Il Foggia accarezza la vittoria per 80 minuti contro il Sorrento, poi Perina – sin lì straordinario – regala il pari a Capasso al termine di una gara comunque giocata bene dai campani. Finisce 1-1 sul neutro di Potenza, dove i rossoneri erano andati in vantaggio con un bel gol di Tascone ma hanno subito diverse occasioni da rete degli avversari. Cudini conferma il 3-4-3 con Salines, Ercolani e Di Noia davanti a Perina, Silvestro e Vezzoni agiscono come esterni di centrocampo con Odjer e Tascone in mezzo e il confermato trio offensivo composto da Rolando, Santaniello e Millico. 4-3-3 per Maiuri con Del Sorbo tra i pali, linea difensiva composta da Todisco, Blondett, Fusco e Colombini, in mezzo al campo il terzetto è formato da Vitale, De Francesco e Cuccurullo mentre in avanti vanno Riccardi, Ravasio e Martignago.

Il primo tempo è appannaggio del Sorrento che impegna Perina in più di una circostanza. All’11’ Tascone sbaglia in disimpegno, ne approfitta Martignano che impegna Perina dalla distanza, sulla ribattuta Ravasio serve al centro Vitale che sbaglia incredibilmente a porta vuota. Il Foggia risponde con Millico che si mette in proprio al 15’ e costringe Del Sorbo al corner. Il Sorrento dialoga bene in avanti e poco dopo va ancora vicino al gol con Ravasio che riceve bene da Martignago e Perina compie un autentico miracolo sbarrando la porta. La gara si mantiene su ritmi piacevoli e al 22’ è ancora un portiere, stavolta quello del Sorrento, a dire di no a una bella conclusione dalla distanza di Vezzoni. Il Sorrento gioca bene in verticale e punge i rossoneri, un po’ incerti in fase difensiva. Al 32’ Perina deve metterci la mano per evitare la capitolazione su un bel pallonetto di Martignago. Nella ripresa, il Sorrento parte ancora all’attacco e al 53’ Perina ha subito il suo bel da fare per sventare un tentativo di Cuccurullo dalla distanza. Il numero uno rossonero è ancora protagonista poco dopo sul sinistro velenoso di Riccardi. Poco dopo, Vitale sfugge a Vezzoni e si ritrova a tu per tu con Perina che dice ancora no. Il duello tra i due si ripete poco dopo e lo vince ancora il portiere rossonero, il migliore in campo dei suoi. Il Foggia, però, alla sua prima occasione della ripresa passa: Tonin lavora bene un pallone sulla sinistra e scarica per Tascone che dal limite dell’area fa secco Del Sorbo. Maiuri corre ai ripari e inserisce Capasso per Martignago. E’ il nuovo entrato a dare una scossa ai suoi all’80’: il numero 77 si libera bene delle marcature e calcia in porta, Perina compie l’unico errore della sua gara e regala il pari al Sorrento. Il Foggia reagisce e nel finale Del Sorbo dice due volte no a Schenetti. Finisce in parità, per il Foggia comunque un buon pari conquistato in ottica playoff.

Foto Antonellis – Calcio Foggia 1920