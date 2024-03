Il Foggia vince in rimonta contro la Juve Stabia, nella 32sima giornata del campionato di C. Tre punti di cuore e orgolio, conquistati contro la capolista che pure si era portata in vantaggio nel primo tempo dopo soli 4 minuti con Leone. Poi la rimonta rossonera, arrivata prima con il pari dopo pochi minuti di Riccardi, bravo a sfruttare di testa un corner perfetto battuto da Millico. Nella ripresa, il gol decisivo è stato segnato da Ercolani al 71′, sempre di testa sugli sviluppi di un’azione. Sugli scudi anche la prestazione di Perina, che ha salvato il risultato in un paio di occasioni dopo le critiche subite per il pari della scorsa settimana contro il Sorrento. Con questa vittoria, il Foggia sale al decimo posto in zona playoff.