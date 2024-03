Si terrà lunedì 25 marzo alle ore 11:00, presso la sala consiliare del Comune di Foggia, un importante incontro organizzato dal consigliere Mario Cagiano e dall’Assessora alla Cultura con delega alle politiche giovanili, Alice Amatore. L’assemblea, denominata #NonRestareAPiedi, sarà focalizzata sulla discussione di una proposta innovativa riguardante il trasporto pubblico e la necessità di ridurre i costi degli abbonamenti per gli studenti.

L’iniziativa mira a coinvolgere rappresentanti degli studenti provenienti dall’Università di Foggia, dal Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” e dall’Accademia di Belle Arti di Foggia per favorire un dialogo costruttivo su queste tematiche cruciali.

“Obiettivo principale di questa assemblea”, afferma il consigliere Cagiano, “è quello di promuovere un’offerta di trasporto pubblico più accessibile sia per gli utenti che per l’azienda dei trasporti stessa. È inconcepibile che una studentessa o uno studente residente a Foggia debba sostenere un costo annuale per l’abbonamento ai mezzi pubblici sessanta euro più elevato rispetto a un suo collega che vive a Taranto.”

Negli ultimi giorni, il consigliere Cagiano ha anticipato l’iniziativa attraverso i suoi canali social, offrendo analisi approfondite sulla questione e conducendo sondaggi con i numerosi giovani che lo seguono su diverse piattaforme. “L’obiettivo principale di questa iniziativa – dice – è quello di fornire un supporto concreto agli studenti, nell’ottica di un beneficio per l’intera comunità”. Amatore e Cagiano si impegnano a ricollocare quindi i giovani al centro dell’azione amministrativa e del processo decisionale, prerogativa della loro campagna elettorale.

L’appuntamento di lunedì è rivolto alla stampa e aperto alla Città.