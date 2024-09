Il Comune di Stornara ha aderito formalmente a Cittร del Bio, l’associazione che unisce i comuni e gli enti territoriali che condividono la scelta di promuovere lโ€™agricoltura biologica come progetto culturale. Stornara entra cosรฌ in una rete per sviluppare progetti che diano valore ai territori che producono eccellenze agroalimentari, promuovere la conservazione dell`ambiente e la qualitร della vita attraverso il cibo di qualitร e un modello di consumo sostenibile collegando produttori e consumatori.

“L’amministrazione comunale ringrazia Paolo Ciro D’Apolito , esperto e consulente per la certificazione biologica, per avere lavorato all’incontro in un’ottica di collaborazione con Cittร del Bio e il Presidente nazionale Antonio Ferrentino per averci accolto in questo importantissimo progetto”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Stornara.