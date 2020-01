Diffondiamo integralmente il comunicato stampa del Comune di Stornarella in merito all’ottenimento dei fondi per porre in essere delle misure di inclusione sociale nella struttura della Villa Comunale.

Da ben tre anni la nostra villa comunale è diventata punto di riferimento di una manifestazione di livello provinciale, denominata “Insieme si può”. L’evento, dedicato all’inclusione sociale, si pone l’obiettivo di superare gli steccati ideologici sul tema della disabilità, promuovendo la diffusione degli sport paralimpici e momenti di svago per persone con disabilità e le loro famiglie. Con questo spirito abbiamo partecipato al bando per l’adeguamento del parco giochi della villa comunale alle esigenze dei bambini diversamente abili.







Oggi ci è pervenuta comunicazione ufficiale dalla Regione Puglia della concessione di un finanziamento di 8.929,00€ in aggiunta ai 1.000€ messi a disposizione dal Comune di Stornarella per assicurare ai bambini con diverse abilità uguale accesso alle attività ludiche e di tempo libero eliminando le barriere per il gioco dei nostri bambini. Ringraziamo l’associazione ‘Le Ali del Sorriso’ la cui collaborazione ha permesso il raggiungimento di questo importante risultato.

