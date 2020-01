Il Foggia torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e si rimette in corsa per la vetta della classifica del girone H della serie D. Allo stadio “Pino Zaccheria” gli uomini di Corda si impongono per 2-0 contro la Nocerina, grazie al quinto gol stagionale di Cittadino (gol su rigore al 50′) e al raddoppio di Kourfalidis (84′).

Nel primo tempo i rossoneri hanno veementemente richiesto un penalty non assegnato dall’arbitro. La ripresa, anche grazie all’ingresso del nuovo acquisto El Ouazni è stata di tutt’altro impatto per i padroni di casa che con la vittoria interna restano in scia al Bitonto e iniziano nel migliore dei modi il nuovo anno, lasciandosi alle spalle i malumori suscitati dagli ultimi passi falsi.