Sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato un’auto a finire fuori strada nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, lungo la Strada Provinciale 79 che congiunge Carapelle ad Ordona.

L’autovettura, ribaltata su un lato e con il parabrezza in frantumi, è stata ritrovata all’interno di un terreno da una volante dell’ agenzia di vigilanza privata Securpol che ha subito allertato le autorità, in quanto all’interno vi era un uomo ferito che chiedeva aiuto.

L’uomo è stato condotto in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre i Carabinieri si sono recati sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto alle ore 3.30 circa della mattina.