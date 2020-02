Un incendio la notte scorsa si è verificato a Carapelle, alle ore 03.00 circa, in Via Generale Alberto dalla Chiesa. Il rogo ha interessato due autovetture che parcheggiate l’una di fiancoa all’altra in strada. Le fiamme hanno avvolto completamente i mezzi che sono stati ridotti in poco tempo in carcasse fumanti.







Sul posto è giunta dapprima una volante della vigilanza privata che ha segnalato l’incendio ai vigili del fuoco e ai carabinieri. I pompieri, una volta giunti in zona, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area circostnate, mentre i Carabinieri hanno raccolto elementi utili per ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto si apprende, sarebbe più accreditata la pista dell’incendio doloso in quanto entrembe le auto sono riconducibili alla medesima persona.