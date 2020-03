Dopo le due ordinanze emanate dal sindaco di Stornarella, Massimo Colia, anche ad Orta Nova e Stornara i rispettivi primi cittadini hanno firmato delle disposizioni precauzionali per la diffusione e il contagio da COVID-19. Le misure di quarantena preventiva riguardano delle persone che non sono state contagiate dal Coronavirus, ma sono venute a contatto con casi accertati oppure provengono da zone rosse e per questo è stata attivata tutta la procedura di contenimento.







Ad Orta Nova un uomo di ritorno dal nord Italia, dopo essere venuto a contatto con un congiunto risultato contagiato, si è autodenunciato alle autorità sanitarie locali, come fa sapere il sindaco Lasorsa: “Come da disposizione dalla Regione Puglia, nella giornata di ieri abbiamo emanato un’ordinanza di permanenza domiciliare fiduciaria nei confronti di un cittadino che è stato a contatto con un caso accertato di Covid- 2019” – annuncia il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa. “Ribadiamo che il cittadino in questione ha rispettato tutto l’iter burocratico segnalando la sua situazione all’ASL di Foggia la quale ci ha fatto pervenire la richiesta di ordinanza di permanenza domiciliare. La situazione è sotto controllo e chiediamo a tutti/e i cittadini/e di fare lo stesso in caso di spostamenti o di ritorni dalle zone rosse”.







A Stornara, invece, con l’ordinanza n.4 dello scorso 2 marzo, il sindaco Rocco Calamita ha adottato lo stesso provvedimento nei confronti di un’altra persona proveniente da una zona attenzionata. A lui e alla sua famiglia è stata imposta la permanenza fiduciaria nel domicilio fino alla data del 09/03/2020.