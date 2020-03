Questo pomeriggio i Carabinieri hanno fatto irruzione in alcuni locali di Via Cialdini ad Orta Nova, alla ricerca di Cristoforo Aghilar, l’omicida di Filomena Bruno evaso dal carcere di Foggia nelle scorse settimane. Un corposo dispiegamento di Cacciatori di Puglia in assetto d’assalto ha circondato un edificio occludendo le vie di fuga sulla strada e tutte le vie d’uscita dalla città di Orta Nova. Al momento non è possibile sapere ancora se siano riusciti o meno a catturare il fuggitivo. Seguono aggiornamenti.